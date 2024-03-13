Купили лодку, которой не существует: очередные уклонисты пытались переплыть Тису

Задержанных доставили в подразделение и составили на них админпротоколы.

Мужчины призывного возраста договорятся о покупке лодки, чтобы перебраться через Тису. Их остановил пограничный наряд в 10 метрах от границы.

Об этом сообщила ГНСУ.

Нарушители признались, что организатор "схемы" пообещал переправить их в Венгрию. Мол, он оставил для этого лодку на берегу реки. За это каждый заплатил по 5000 долларов, однако на месте плавсредства не оказалось.

Напомним, уклоняемые горами пытались бежать в Румынию.

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