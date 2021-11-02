Купили машину, балаклавы и пистолет: под Одессой двое братьев готовили разбойное нападение на 70-летнюю женщину

Купили машину, балаклавы и пистолет: под Одессой двое братьев готовили разбойное нападение на 70-летнюю женщину

Задержали их во время совершения преступления.

В Одесской области правоохранители разоблачили двух братьев, которые готовили разбойное нападение на пенсионерку.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Так, правоохранители задержали 25- и 35-летних мужчин, которые готовились напасть на дом жительницы поселка Нерубайское. Для этого они купили автомобиль, несколько балаклав, рацию, промышленные хомуты, а также пистолет Макарова и патроны. Впоследствии оружие изъяли и направили на экспертизу.

Задержали их, когда они уже проникли в дом к 70-летней женщине.

"Обоим мужчинам следователи объявили подозрения по ч.1 ст.14 ("Подготовка к уголовному правонарушению") и ч.3 ст.187 ("Разбой") УК Украины. Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.1 ст.263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") УК", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

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