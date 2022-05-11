Купили себе Range Rover, Audi Q5 и телефоны: в Тернопольской области разоблачили псевдоволонтеров

Купили себе Range Rover, Audi Q5 и телефоны: в Тернопольской области разоблачили псевдоволонтеров

В Тернопольской области разоблачили двух псевдоволонтеров, которые использовали более 2 млн гривен пожертвований на Вооруженные силы Украины для собственного обогащения.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Так, в начале войны братья обратились к гражданам с призывами о сборе средств на автомобили, которые впоследствии обещали передать ВСУ.

За собранные добровольные пожертвования подозреваемые приобрели для личного использования автомобили Range Rover и Audi Q5, а также мобильные телефоны и другие материальные ценности на общую сумму более 2 млн гривен.

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При этом псевдоволонтеры регулярно делали в соцсетях видеоотчеты о якобы передаче на территории активных военных действий автомобилей и других вещей военнослужащим.

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли незаконно приобретенные автомобили, мобильные телефоны, более 200 тыс. грн, 37 тыс. долларов США, более 2 тыс. фунтов стерлингов и почти 7 тыс. евро.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер и наложении ареста на изъятое во время обысков имущество.

Напомним, во Львовской области полиция задержала мужчину, продавшего волонтерам некачественные пластины для бронежилетов.

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