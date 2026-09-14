Купили старый дом в деревне: украинка показала результат после ремонта, а Сеть взорвалась вопросами (фото)

Дом за $4000 и полтора года ремонта Фото olenka_kucheruk

Реклама

Украинка Аленка Кучерук показала, как вместе с мужем ремонтирует старый дом в селе, который супруги приобрели за 4 тыс. долларов. Ремонт продолжается с декабря 2024 года, причем значительную часть работ мужчина выполняет своими руками.

О своем опыте девушка рассказывает в Threads, где показывает постепенные изменения дома.

Реклама

«Наш дом в деревне, классические миллениалы с декабря 2024 года развлекаемся ремонтом», — написала она.

Реклама

Дом на ремонт Фото olenka_kucheruk

По словам блоггерши, скорее завершить работы не удавалось, поскольку ее муж — военнослужащий, поэтому времени на ремонт у него немного. Работы внутри и снаружи супруги выполняют собственноручно.

Дом после ремонта Фото olenka_kucheruk

Какая была кухня

Аленка Кучерук рассказала, что после покупки дома ее особенно поразила планировка кухни. По ее словам, там был даже унитаз.

«Когда мы заехали, я была в полном восторге от дизайнерской идеи с унитазом на кухне», — вспоминает она.

Кухню решили обустроить максимально бюджетно. Для фартука использовали плитку, оставшуюся после ремонта ванной комнаты. Столешницу мужчина сделал из OSB, а сверху положил большую плитку.

Реклама

Вместо дверцы на кухонных шкафчиках использовали шторы из секонд-хенда. Плита и котел добрались новым владельцам вместе с домом.

Несмотря на бюджетные решения, результат Еленке Кучерук нравится.

«Но мне наша кухня очень нравится», — отметила она.

Кухня в доме olenka_kucheruk Фото olenka_kucheruk

Фасад, хлев и старый забор

Ремонт касается не только интерьера. Супруги собственноручно работают и над внешним видом дома.

Реклама

Аленка Кучерук рассказала, что в марте 2025 года, когда супруги только планировали будущую веранду, ее муж был военнослужащим на Купянском направлении, и они обсуждали ремонтные работы в переписке.

Впоследствии у мужчины была операция, после которой он находился в отпуске на восстановлении. После этого работы в доме продолжились.

Сама Кучерук также занималась обустройством территории. Она разобрала старый хлев, сделанный из дерева и глины, а также выкорчевывала столбики старого забора.

«С домом постоянно есть чем заняться, чтобы глупо из головы выбросить Там нужно только начать, а тогда оно одно за другим как-то идет», — рассказала она.

Сейчас фасад, по словам Кучерука, уже почти завершен. А вот замену крыши пока отложили.

«Ну и сейчас, наконец, почти доделали фасад (на крышу внимания не обращаем, он в планах на очень далекое будущее) а в планах уже ограждение ремонты не заканчиваются никогда», — написала она.

Блоггерша olenka_kucheruk Фото olenka_kucheruk

Дом купили за 4 тыс. долларов

По словам Кучерука, дом без ремонта обошелся супругам в 4 тыс. долларов. Она называет эту покупку неплохой инвестицией и предлагает подписчикам спрашивать их опыт.

Отдельной частью жизни в деревне для Кучерука стали цветы. Она рассказала о георгине, корешок которой привезла более 500 км из Славутича. Там она купила его по 50 грн.

Автор сообщений также шутила, что приобрела дом в деревне, чтобы фотографироваться с цветами.

Как отреагировали в Сети

История ремонта старого дома вызвала положительную реакцию пользователей Threads. Одна из комментаторок, rena_colorist, призналась, что подобные истории помогают ей не жалеть о собственной покупке старого дома.

«Вот только такие истории держат мою кукуху. Потому что смотрю я на эти джунгли, в которых стоит старый дом, который мы приобрели, и иногда думается: НАФИГА?!» — написала она.

Другая пользовательница поинтересовалась, зачем менять крышу, если она не протекает, и предложила просто ее покрасить.

«Поэтому и отложено в планы на дууужее далекое будущее», — ответила ей хозяйка дома.

В комментариях также назвали результат «прекрасным перевоплощением».

«Сколько проделанной работы, просто невероятное перевоплощение за год», — отметила одна из пользователей.

Публикация с историей ремонта собрала как одобрительные отзывы и реакции пользователей, так и вопросы обустройстве дома.

«Очень хорошо! Подскажите, пожалуйста, чем обшивали дом?» — спрашивает одна из пользователей.

На что получила практический ответ хозяйки дома даже с фото материалов.

Напомним, ранее речь шла о молодых супругах с двумя детьми, которые купили старый дом в Карпатах, который все обходили десятой дорогой.

Новости партнеров

Новости партнеров