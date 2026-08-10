Купите это уже сейчас: "Флэш" дал украинцам совет перед тяжелой зимой

Сергей «Флэш»

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Украинцам, которые планируют покупать аккумуляторы, инверторы и павербанки для подготовки к возможным проблемам электроснабжения, стоит сделать это уже летом. Осенью и зимой из-за резкого роста спроса цены на такое оборудование могут возрасти в два-три раза.

Об этом заявил военный эксперт, специалист по радиотехнологиям и советник президента Украины по вопросам развития оборонных технологий Сергей Бескрестнов «Флэш» в интервью «5 Каналу».

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По его словам, у России есть значительно больше баллистических ракет, в частности «Искандеров» и ракет до С-400, чем у Украины ракет-перехватчиков к системам Patriot.

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На этом фоне Флеш рекомендует украинцам заранее позаботиться о резервных источниках питания.

«Мы будем получать от наших партнеров ракеты к системам Patriot, ведь Россия продолжает атаковать Украину ракетами Искандер и С-400. В то же время, я хотел бы дать украинцам одну рекомендацию. Сейчас, в летний период, спрос на инверторы и аккумуляторы невелик, поэтому цены остаются относительно низкими, а на складах достаточно товара разной емкости», — отметил он.

По словам Бескрестнова, летом на рынке есть достаточный выбор аккумуляторов и инверторов разной емкости. Однако с приближением холодов и возможным увеличением спроса ситуация может измениться.

«Если есть возможность, стоит приобрести такое оборудование уже сейчас, а не ждать осени или зимы. Когда спрос резко растет, стоимость инверторов и аккумуляторов может увеличиться в два-три раза. И это не преувеличение — именно так уже случалось», — подчеркнул Флеш.

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Таким образом, эксперт советует не откладывать подготовку к осенне-зимнему периоду и при возможности приобрести необходимые резервные источники питания до начала сезонного ажиотажа.

Ранее командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко заявил, что на фоне угрозы массированных ракетных ударов России украинцам уже сейчас следует готовиться к сложной зиме и возможным длительным перебоям с электроэнергией.

Как мы писали, осенью ситуация в Украине может существенно обостриться из-за необходимости одновременно усиливать оборону от российских ракетных ударов и готовить энергетическую инфраструктуру к зиме. Одной из главных проблем остается дефицит средств противовоздушной обороны, в частности, ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

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