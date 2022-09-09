"Купянск — стратегическое место": Подоляк объяснил, почему его важно осовободить

Купянск — это ключевой транспортный узел, "который нужно будет забрать", говорит советник главы ОПУ.

Украинские бойцы в Харьковской области уже освободили 20 населенных пунктов. Также ВСУ могут освободить еще и город Купянск, который является важным логистическим узлом оккупантов.

Почему Купянск – это ключевое место, рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

"Сегодня Генштаб конкретно сообщил, что освобождены уже 20 населенных пунктов в Харьковские области. Освобожденная территория – 700 квадратных километров, это очень важно. Купянск – это ключевое стратегическое место, через которое идет вся харьковская группировка российских войск – получало пополнения и резервы. Это такой ключевой транспортный узел, который нужно будет забрать и уже после этого смотреть, идти ли нам на Север или немного вниз на Юг. Таким образом разрезать эту группировку российских войск и не давать им возможности работать в режиме постоянного передвижения резервов", — объяснил он.

Подоляк отметил, что это "ключевые элементы на карте".

"Я имею в виду, что в этом случае мы говорим о Купянске. Мне кажется, в Харькове идет и будет идти плановая зачистка территории от находящихся там нелюдей", — сказал он.

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