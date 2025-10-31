Купянск в "двойной осаде": Трегубов рассказал о ситуации в городе

Ситуация в районе Купянска остается напряженной / © Getty Images

В Харьковской области российские оккупационные войска продолжают давить на Купянск , зайдя в северные районы города. В то же время Силы обороны эффективно используют беспилотные летательные аппараты для отсечения логистических путей врага. Таким образом, с точки зрения воздушных операций город оказался в «двойной осаде», как для украинских защитников, так и для российских оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Враг вошел в Купянск

По словам Трегубова, ситуация в районе Купянска остается напряженной. Российские войска добились успеха на северном направлении и сейчас присутствуют в части города.

«В районе Купянска враг сейчас присутствует в северных районах города. Приблизительно до 20% районов города пытается сейчас занять именно на севере», — отметил Трегубов.

Параллельно с наземными действиями враг активно использует ударные дроны. Цель этих ударов — перерезать украинские пути поставки, что критически важно для обороны города.

«Двойная осада» Купянская

Виктор Трегубов описал уникальную ситуацию, сложившуюся вокруг Купянска, которую он назвал «двойной осадой». Это касается воздушного пространства и логистики.

«С точки зрения БпЛА ситуация та же в противоположную сторону», — добавил Трегубов.

Пока российские БПЛА пытаются отсечь поставки для сил обороны, украинские беспилотники действуют симметрично, полностью перекрывая пути поставки для оккупационных войск.

«Все поставки противника украинские БпЛА отсекают, поэтому в этом плане город как-то находится в двойной осаде, если брать воздух», — сообщил начальник управления коммуникаций.

На земле же противник продолжает усиливать свое присутствие в северных районах населённого пункта, пытаясь продвигаться дальше вглубь города.

Напомним, президент Зеленский и глава СБУ Василий Малюк сообщили, что ситуация в Покровске очень сложная, там идут тяжелые бои. Но информация об окружении ВСУ не соответствует действительности.