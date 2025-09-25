"Купянску очень тяжело": начальник МВА о том, что происходит в городе

Купянск / © Associated Press

Ситуация в Купянске в Харьковской области критическая. Россияне стряпают по городу всем, чем можно.

Об этом рассказал начальник Купянской МВА Андрей Беседин.

По его словам, мирные жители очень страдают от российских обстрелов.

«Кроме ДРГ, которые просочились или просачиваются город, враг совершает массированные обстрелы непосредственно города и территории общины», — сказал он.

Армия РФ использует танки, минометы, артиллерию, РСЗО и КАБы.

«FPV-дроны на оптоволокне, которые, к сожалению, не подлежат РЭБам, они подстерегают людей и автомобили. Все подходы и дороги внутри города контролируют дроны противника»,

В настоящее время осуществляется контрдиверсионная операция. Проводится зачистка каждого метра, каждого дома, каждой улицы.

«Это очень большая опасность, подстерегающая за каждым уголком. Могут быть засады, растяжки, заминирование… Наши Силы обороны, проводящие эту операцию, максимально профессионально делают свое дело. Купянскую сейчас очень тяжело», — констатировал Беседин.

Он отмечает, что россиянам четыре года не удается достичь поставленных целей. Купянск не взят в кольцо россиянами, он контролируется ВСУ.

В городе полностью отсутствует критическая инфраструктура: нет ни энерго-, водо- и газоснабжения, ни мобильной связи, ни социальных услуг. Жители, которые остаются в городе, находятся в бесчеловечных условиях. Их призывают эвакуироваться, надлежащая поддержка будет предоставлена каждому.

Ранее сообщалось, что в Купянске остается несколько более 800 человек. Ситуация критическая.

"Эвакуация на сегодняшний день существенно осложнена, потому что вывозить приходится в достаточно тяжелых и опасных условиях", - сообщил председатель Купянской РГА Андрей Канашевич.

Он добавил, что цифра в 800 человек может быть неточной, потому что в последнее время крайне сложно вести статистику. Есть люди, которые уезжают самостоятельно. К сожалению, существенно увеличивается количество раненых.