Курахово: продолжаются бои за промзону города — военный обозреватель

В админзданиях ТЭС борьба еще продолжается.
Курахово: продолжаются бои за промзону города. В админзданиях ТЭС борьба еще продолжается.
Об этом заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.
Выходит, что выгоднее пользоваться.
Территория ТЭС частично была утрачена, на части трубного завода ДРГ врага заняли круговую оборону.
"Конечно, дальше будет подход основных сил, потому что Волчанский сценарий с отрезанием ДРГ от поставок здесь уже давно невозможен", — добавил он в сообщении.
- В админзданиях ТЭС борьба еще продолжается.
- В здании машинных залов – аналогично.
- На трубном заводе банально больше зданий, там можно еще подержать территорию какое-то время.
- Но все идет к полной потере Курахово и местности между городом и р. Сухие Ели.
"Как раньше писал, скорее всего, ЛБЗ будет выровнена по треугольнику Андреевка-Константинополь-Улаклы. И то, еще непонятно, сколько продержатся Улаклы после ухода из Курахового", — резюмировал обозреватель.
Напомним, русская армия продолжает движение южнее Покровской и уже приближается к административным границам Донецкой области. В то же время военные аналитики говорят, что наступление возле Курахово начинает угасать.
Аналитики ISW считают, что в случае взятия Курахового армия РФ может попытаться пойти дальше на запад по трассе – на Запорожье.
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