Курахово: враг захватил полностью и закрепился в частном секторе возле ТЭС – военный обозреватель

Курахово: враг захватил полностью и закрепился в частном секторе возле ТЭС.

Об этом заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.

Таким образом, вся жилая застройка города находится под контролем врага. Остается только промка, за которую продолжаются бои.

К сожалению, похоже, что надолго задержаться там не получится и придется полностью отойти к треугольнику Константинополь-Улакли-Андреевка.

"Ведь находиться в оперативном окружении долго никогда не выходит. А там оно еще со времен ухода из Старых Тернов и потери оборонительной линии на южном берегу р. Сухие Ялы", — отметил он.

Напомним, русская армия продолжает движение южнее Покровской и уже приближается к административным границам Донецкой области. В то же время военные аналитики говорят, что наступление возле Курахово начинает угасать.

Аналитики ISW считают, что в случае взятия Курахового армия РФ может попытаться пойти дальше на запад по трассе – на Запорожье.

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