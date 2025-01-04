Курахово: враг захватил полностью и закрепился в частном секторе возле ТЭС – военный обозреватель

Вся жилая застройка города под контролем неприятеля.
Курахово: враг захватил полностью и закрепился в частном секторе возле ТЭС.
Об этом заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.
Таким образом, вся жилая застройка города находится под контролем врага. Остается только промка, за которую продолжаются бои.
К сожалению, похоже, что надолго задержаться там не получится и придется полностью отойти к треугольнику Константинополь-Улакли-Андреевка.
"Ведь находиться в оперативном окружении долго никогда не выходит. А там оно еще со времен ухода из Старых Тернов и потери оборонительной линии на южном берегу р. Сухие Ялы", — отметил он.
Напомним, русская армия продолжает движение южнее Покровской и уже приближается к административным границам Донецкой области. В то же время военные аналитики говорят, что наступление возле Курахово начинает угасать.
Аналитики ISW считают, что в случае взятия Курахового армия РФ может попытаться пойти дальше на запад по трассе – на Запорожье.
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