Кураховская дамба разрушена, вода поднялась: скандальные подробности и просчет россиян

Враг коварен, и к подобному прибегал уже не раз.

Россияне продолжают уничтожать дамбы. Враг цинично повредил Терновскую плотину на Кураховском водохранилище, создавая риск затопления для окрестных населенных пунктов. Более того, оккупанты, вероятно, планируют еще один теракт.

Где именно и почему россияне попали по дамбе на Донбассе – читайте в эксклюзиве TSN.ua.

Россияне взорвали еще одну плотину

Информация о подрыве дамбы начала появляться 11 ноября в Сети – в украинских и в российских телеграмм-каналах. В частности, первым о подрыве дамбы на реке Волче сообщил украинский телеграмм-канал «Кураховское направление». Сообщалось, что дороги остаются пригодными для использования, но с определенными нюансами, перемещение бронетехники по близлежащим грунтовым дорогам, конечно же, ограничено.

Фейки россиян о подрыве

Россияне же, в традиционных уже для них методах, массово начали обвинять украинскую сторону и распространять фейковые фото подрыва, а затем и бросать ответственность друг на друга, в том, кто же из них распространил совсем другое фото. Вот такой пропагандист РФ, блогер Алекс Паркер пишет следующее:

"Дамба Кураховского водохранилища действительно все. Хохлы (ПИКАТЫ) решили напоминать и попытаться таким образом остановить продвижение наших штурмовых групп. Из-за географии сильно не поможет и охват Курахового идет сразу с нескольких флангов"

Еще один пропагандистский канал написал:

"Такая диверсия могла быть проведена с целью торможения продвижения наших войск на фоне существенных успехов в районе н.п.Сонцовка"

Что говорят официальные источники Украины

Уже вечером 11 ноября начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин подтвердил, что оккупанты повредили дамбу.

"Этот удар потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей – как на Донетчине, так и на Днепропетровщине. По состоянию на 16 часов 11 ноября уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской общины поднялся почти на полтора метра. Подтопления жилья пока не зафиксированы!"

Осмотреть дамбу невозможно из-за тяжелых боев

По данным аналитиков DeepState, дамба разрушена. "В частности, сообщается о повреждении механизма регулирования уровня воды". Осмотреть дамбу возле села пока невозможно из-за постоянных обстрелов. В то же время в селах, расположенных вдоль течения реки Волча, фиксируют подъем воды, об этом "Общественное Донбасс" сообщил глава Кураховской городской военной администрации Роман Падун.

Источники издания "Новости Донбасса" в экстренных службах сообщили, что россияне обстреляли Курахово около 10:00 11 ноября, из-за чего и была разрушена Терновская дамба Кураховского водохранилища.

Удар по дамбе мог быть нанесен раньше

А вот Институт изучения войны сообщил, что российские войска могли повредить дамбу на Кураховском водохранилище еще в сентябре 2024 года, чтобы повлечь за собой долгие наводнения. Вероятно, целью было затопление территорий к западу от водохранилища для усложнения маневра украинских сил между северной и южной группировками вокруг Курахово. Потенциальные преимущества, которые российские войска могут получить от повреждения дамбы, пока неясны, поскольку масштабы и продолжительность наводнения остаются неизвестными.

Почему Кураховское водохранилище и Курахово важны?

На Кураховском направлении идут ожесточенные бои между украинскими и российскими войсками, что подчеркивает стратегическое значение этого региона. В последнее время российские силы активно продвигаются, уже заняв несколько близлежащих населенных пунктов вблизи Курахово. Этот стратегический город расположен на берегу реки Волча, где расположено и одноименное водохранилище. Река берет начало у села Прогресс, протекая по территории Донецкой и Днепропетровской областей, и имеет важное значение для этого региона, особенно ввиду Кураховской тепловой электростанции (ТЭС), расположенной на ее берегах.

Россияне хотят получить контроль над Кураховской ТЭС

Кураховское водохранилище было создано для охлаждения Кураховской ТЭС, которая долгое время обеспечивала стабильные поставки электроэнергии. Однако с весны 23 года станция не функционирует: российские обстрелы привели к значительным повреждениям, а персонал станции разобрал ее на запчасти для ремонта других электростанций холдинга ДТЭК, также испытавших разрушения. Все доступные элементы оборудования были вывезены, осталось только то, что не подлежит транспортировке.

Стратегическая важность этого региона, помимо военных целей, объясняет интерес российских сил по контролю над энергетическими объектами, чтобы лишить Украину важных ресурсов и возможности скорейшего восстановления после боевых действий.

Военные цели россиян и стратегическое значение Курахового

Российское наступление в районе Кураховского водохранилища свидетельствует о желании Москвы усилить контроль над важными энергетическими и логистическими узлами Донбасса. Курахово, расположенное вблизи стратегического водохранилища, является не только источником ресурсов, но и важным объектом, позволяющим влиять на работу энергетической инфраструктуры, в частности, Кураховской ТЭС. Разрушенная из-за боевых действий и отсутствия должного обслуживания, эта ТЭС потенциально может быть восстановлена. Контроль над ней мог бы дать РФ дополнительный рычаг в гибридной войне, особенно в зимний период, когда потребность в энергии особенно высока. Кроме того, Курахово находится на важных маршрутах снабжения и логистики, соединяющих Донецкую и Днепропетровскую области. Контроль этого района позволит российским войскам препятствовать перемещению украинских подкреплений и ресурсов, что критически важно для контроля юго-восточных регионов Украины.

Экологический и гуманитарный аспект

Повреждение или контроль над Кураховским водохранилищем могут иметь и существенные экологические последствия. Резкие изменения в эксплуатации или разрушение водохранилища повлияют на экосистему реки Волча и угрожают затоплением или пересыханием части близлежащих сел и городов, что усугубит гуманитарный кризис. Вдобавок, в зоне риска находятся водоснабжающие системы, обслуживающие близлежащие населенные пункты, что может привести к острому дефициту воды и санитарному кризису в регионе.

Россияне готовятся взорвать еще одну дамбу

Россия, кажется, уверенно следует своей особой традиции, обвиняя других в том, что сама уже давно планирует. Теперь очередь Васильевки Запорожской области, где рашисты открыто начали распространять слухи о подготовке якобы "украинской диверсии" против местной дамбы. И, как всегда, такая «устрашающая операция» намекает на давно знакомый сценарий: Россия обвинит Украину, потому что планирует сделать это сама. Опыт с подрывом Каховской ГЭС показал, что российская тактика отрицаний и обвинений выглядит столь же предсказуемо, сколь и цинично. Подготовка к подрыву дамбы в Васильевке – это очередная стратегия, демонстрирующая готовность Кремля к любой подлости ради достижения собственных целей. Даже если придется устроить экологическую катастрофу и спровоцировать многочисленные жертвы среди мирного населения.

Зачем России взрывать дамбу в Васильевке Запорожской области?

Город Васильевка расположен к западу от Орехова. Потенциальный подрыв дамбы в Васильевке Запорожской области может иметь стратегическую цель для российской армии, в частности, в контексте готовящегося на юге Украины наступления. О начале штурмов в ближайшие дни ВС России сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Штурмы могут начаться в ближайшее время, мы даже не говорим о неделях, мы ожидаем, что это произойдет в любой день"

Разрушение этой дамбы может создать сильный разлив воды, что сделает продвижение украинских войск в этом направлении более сложным. Это также может иметь серьезные гуманитарные последствия, нанося ущерб населению и создавая хаос, который, возможно, российская армия использует в свою пользу, стремясь усилить давление на фронте и отвлечь украинские войска.

Россия исторически подрывает дамбы

Россия не раз применяла тактику подрыва дамб и разрушение критической инфраструктуры во время войн, начиная еще со времен Второй мировой войны. Использование дамб для создания водных барьеров, дестабилизации местного населения и задержки неприятеля стало заметным элементом ее военной стратегии. Это позволяло достигать тактических и психологических целей, отвлекая врага на преодоление искусственно созданных естественных препятствий.

В 1941 году при отступлении советских войск перед нацистским наступлением был совершен подрыв Днепровской ГЭС. Этот взрыв повлек затопление большой площади ниже по течению, усложняя продвижение немецких войск. Однако действия СССР привели к большим жертвам среди местного населения, которое не было заранее предотвращено.

В Афганистане советские войска также использовали разрушение и заминирование гидротехнических сооружений, чтобы заставить моджахедов изменять маршруты передвижения. Подрывные операции имели целью создать нехватку воды и уничтожение сельскохозяйственной инфраструктуры, что создавало проблемы для гражданского населения и подрывало поддержку моджахедов.

Во время военных кампаний в Чечне Россия также прибегла к разрушению инфраструктуры для изоляции и контроля над местным населением. Такая стратегия имеет несколько основных мотивов: создание природного барьера, давление на гражданское население, экологический и экономический ущерб.

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