Кураховское и Покровское направления остаются самыми сложными на фронте — DeepState

Значительная активность врага наблюдается и на Купянском, Времивском и Лиманском отрезках.

В течение двух прошлых недель российские захватчики совершили 700 атак на позиции Сил обороны наКураховском направлении.

Об этом говорится в отчете аналитиков DeepState.

Кроме того, тяжелая ситуация остается на Покровском направлении, где враг совершил 435 атак на позиции ВСУ, но изменений на данном отрезке немного.

"Кураховский отрезок остается самым сложным на фронте. Об этом свидетельствует количество боевых столкновений за ноябрь. Тяжелой ситуация остается на Покровском отрезке, но изменений на карте не так уж много. Значительная активность врага наблюдается и на Купянском, Времивском и Лиманском отрезках", — говорится в сообщении.

За первые 13 дней ноября ситуация в разрезе участков следующая:

Кураховский — 690 столкновений;

Покровский — 435;

Лманский — 163;

Купянский — 145;

Времевский — 130;

Торецкий — 92;

Харьковский — 77;

Приднепровский — 50;

Краматорский — 30;

Ореховский — 24;

Северский — 23.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики оккупировали Ильинку, а также продвинулись в районе еще нескольких населённых пунктов.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ отразили пять атак врага на Курщине.

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