Кураховское направление: новости за последние дни откровенно плохие — военный обозреватель

Оккупант захватил окрестности н.п. Веселый Гай смог закрепиться на них.
Кураховское направление: новости за последние дни откровенно плохие.
Об этом заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.
По его словам, в Успеновке начались бои в северо-восточной части населенного пункта.
Соответственно, тот "мешок", который находится дальше на восток – в оперативном окружении. Единственная дорога простреливается. Это произошло из-за продвижения врага от Дального к югу.
"Маневр был слишком очевидным, но в очередной раз стал сюрпризом", — говорится в сообщении.
Оккупант захватил окрестности населенного пункта Веселый Гай и смог закрепиться на них.
Учитывая размеры села, то до полной потери контроля над ним – не так уж и далеко.
Враг частично захватил (повторно) ранее утраченные позиции у Ганновки, закрепился, и теперь лезет на саму деревню.
"Веселый Гай и Ганновка — это села, которые как раз находятся в том "мешке", который находится в оперативном окружении", — объяснил военный обозреватель.
Севернее Трудового оккупант смог вернуть утраченные ранее позиции и готовит новые штурмы на Успеновку с форсированием реки, чтобы окончательно "добить" эту деревню.
Также, по словам Мирошникова, Константинопольское частично потеряно.
Мол, близок к потере село Сухие Ялы, которое враг прямо сейчас штурмует.
По западному берегу р. Сухие Ялы в той ее части, где ведутся бои, наша оборона практически уже свернута.
Напомним, российские захватчики за прошедшие сутки оккупировали населенный пункт Берестки на Донетчине. Кроме того, аналитики сообщили, что враг продвинулся в районе нескольких других населенных пунктов.
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