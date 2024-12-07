Кураховское направление: новости за последние дни откровенно плохие — военный обозреватель

Оккупант захватил окрестности н.п. Веселый Гай смог закрепиться на них.

Кураховское направление: новости за последние дни откровенно плохие.

Об этом заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.

По его словам, в Успеновке начались бои в северо-восточной части населенного пункта.

Соответственно, тот "мешок", который находится дальше на восток – в оперативном окружении. Единственная дорога простреливается. Это произошло из-за продвижения врага от Дального к югу.

"Маневр был слишком очевидным, но в очередной раз стал сюрпризом", — говорится в сообщении.

Оккупант захватил окрестности населенного пункта Веселый Гай и смог закрепиться на них.

Учитывая размеры села, то до полной потери контроля над ним – не так уж и далеко.

Враг частично захватил (повторно) ранее утраченные позиции у Ганновки, закрепился, и теперь лезет на саму деревню.

"Веселый Гай и Ганновка — это села, которые как раз находятся в том "мешке", который находится в оперативном окружении", — объяснил военный обозреватель.

Севернее Трудового оккупант смог вернуть утраченные ранее позиции и готовит новые штурмы на Успеновку с форсированием реки, чтобы окончательно "добить" эту деревню.

Также, по словам Мирошникова, Константинопольское частично потеряно.

Мол, близок к потере село Сухие Ялы, которое враг прямо сейчас штурмует.

По западному берегу р. Сухие Ялы в той ее части, где ведутся бои, наша оборона практически уже свернута.

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Напомним, российские захватчики за прошедшие сутки оккупировали населенный пункт Берестки на Донетчине. Кроме того, аналитики сообщили, что враг продвинулся в районе нескольких других населенных пунктов.

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