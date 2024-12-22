Ранее на этом же направлении было захвачено Константинопольское.

Кураховское направление: поселок Гигант был захвачен врагом.

Об этом заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.

"За все три здания действительно бои длились несколько дней, наши воины отработали отлично", — заявил военный обозреватель.

Также позавчера было захвачено Константинопольское.

"Промка в селе была последней точкой обороны. Остается констатировать, что наша оборона на западном берегу р. Сухие Ялы вплоть до района Зеленовки (самая деревня захвачена) — свернута полностью. Сейчас враг концентрируется над обеспечением флангов Зеленовки, но не сомневаюсь, что он это совершит. Ибо начальный прорыв и последующие события слишком напоминают то, что было в Дальнем", — добавил Мирошников.

Из Успеновки кафир пытается теперь прорываться на Янтарное, чтобы не дать выйти нашим силам из промки Константинопольского. Уже работали вражеские ВРГ в окрестностях села.

"Одновременно с этим, конечно же, враг будет лезть на Дачное. Ситуация усложняется дальше по всему направлению. Больше нечего сказать", — резюмировал обозреватель.

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Напомним, российская армия опрокидывает в направлении Курска китайские баги, применяемые на фронте для разведопераций, рейдов, транспортировки грузов и эвакуации раненых.

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