Курьер принес коробку: под стенами горисполкома в Кривом Роге раздался взрыв (видео)

Посылку взорвали взрывотехники.
В Кривом Роге сотрудники муниципальной гвардии обнаружили коробку с неизвестным содержимым. На место вызвали стражей порядка и взрывотехников.
Об этом сообщают "Свои".
Сегодня, 10 февраля, в Кривом Роге прошли учения. Согласно с планом, работник Муниципальной гвардии в здании горисполкома обнаружил подозрительную коробку. По предварительной информации, ее принес курьер "Новой почты". Охранник сообщил о посылке в полицию.
Из здания горисполкома были "эвакуированы" работники. Коробку вынесли за пределы здания и ликвидировали путем контролируемого подрыва.
Сообщается, что СБУ и правоохранители справились с поставленной задачей.
Напомним, что вчера, 9 февраля в горисполкоме Кривого Рога проводились обыски. Ревизоры обнаружили недостаток в 700 млн гривен за аренду земли.
Читайте также: