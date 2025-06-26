Курьезный случай на НМТ: нарушитель взял шпаргалку с таблицей умножения

Нарушитель НМТ удивил своей шпаргалкой / © Getty Images

В ходе Национального мультипредметного теста (НМТ) произошел случай: у одного из участников нашли шпаргалку с таблицей умножения.

Об этом рассказала Татьяна Вакуленко, директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) в телемарафоне.

«Здесь действительно стоит задуматься о том, что является основой обучения и как обеспечить овладение базовыми знаниями и навыками в рамках каждого из учебных предметов», — сказала она в эфире национального телемарафона в четверг.

Уровень сложности НМТ и важность базовых знаний

Ранее Татьяна Вакуленко уже опровергала распространенные в социальных сетях слухи о чрезмерной сложности и оторванности от реальности тестов НМТ, в частности по математике. Она подчеркнула, что для преодоления минимального проходного балла по математике достаточно знаний на уровне 7-го класса.

«Если абитуриент или абитуриент не способны выполнить задачи 5, 6, 7 классов, то наверняка нужно немного подождать с высшим образованием и нужно наверстать школьные программы для того, чтобы комфортно себя чувствовать в заведениях высшего образования», — заявила директор УЦОКО.

Формат НМТ-2025 и график проведения

В 2025 году НМТ предусматривает тестирование по трем обязательным предметам: украинскому языку, математике, истории Украины, а также одному предмету по выбору («иностранный язык», «биология», «география», «физика», «химия», «украинская литература»). Обращается внимание, что тест по истории Украины будет охватывать материал с древнейших времен до настоящего времени.

Основные сессии НМТ уже прошли с 14 мая по 25 июня, а дополнительные сессии запланированы на 14-25 июля.

УЦОКО также неоднократно опровергал ложную информацию, которая распространялась в социальных сетях, о содержании НМТ по истории Украины, сложности НМТ по математике и английскому языку. Также заявлял, что ни одна из задач НМТ по английскому языку не содержит элементов тестов IELTS или других международных экзаменов.

Напомним, заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий советует выпускникам бакалавриата не продолжать обучение в том же заведении, где они получили первый диплом. По его мнению, магистратуру лучше оканчивать в другом университете.