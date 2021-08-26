Курил, пил воду и надел носки: в Сети показали последние часы жизни мэра Кривого Рога (видео)

Рядом с телом Константина Павлова нашли мобильный телефон и оружие.

Перед смертью курил, пил воду и надел носки. В Сеть загрузили видео с камер наблюдения дома мэра Кривого Рога Константина Павлова. На кадрах видно последние часы жизни городского головы.

Видео с камер наблюдения в Сеть загрузил журналист Олег Ермолинский.

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За домом Константина Павлова наблюдали четыре камеры. Одна снимала помещение изнутри, вторая — двор, третья — крыльцо, четвертая — торцевую часть здания.

На кадрах видно, как Константин Павлов ходит по дому и курит, время от времени садясь на крыльцо. Моментами он вставал и подходил к столу, чтобы налить себе воды. Примечательно, что перед смертью мэр ходил по дому в тапочках на босу ногу, однако уже потом, когда тело градоначальника нашел его помощник, на нем были носки. Вероятно, их он надел перед самым выстрелом.

"Четыре ракурса по часа каждый. На этих видео запечатлены последние 100 с лишним минут жизни Константина Юрьевича Павлова. Учитывая, что ключевые фрагменты этих видео ранее были опубликованы в нескольких других источниках, я не вижу в своих действиях ничего, что можно было бы назвать "Разглашением тайны досудебного расследования". Я не призываю никого ни к каким выводам или умозаключениям. Смотрите видео сами и пусть каждый сам для себя решит, это было убийство или самоубийство", — подчеркнул журналист Олег Ермолинский.

Отметим, что правоохранители рассматривают три основные версии произошедшего: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

Напомним, что в Кривом Роге на церемонию прощания с Константином Павловым пришли тысячи местных жителей

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