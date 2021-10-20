Курили и фотографировались с крестом: в Кривом Роге подростки разгромили кладбище

Личность несовершеннолетних устанавливают правоохранители.

В Кривом Роге подростки разгромили одно из местных кладбищ. На нем несовершеннолетние снимали видео для Инстаграма.

Ролик впоследствии попал в социальные сети.

На нем видно, как несколько подростков курят и гуляют по кладбищу. В какой-то момент у одного из них в руках появляется крест, который они якобы сняли с могилы. Там же они фотографировались и пили напитки, похожие на сок.

По данным местного издания, за подобным занятием детей замечают уже не первый раз. Ранее они гуляли по кладбищам, на которых потрошили плюшевых медведей на детских могилах.

По факту происшествия правоохранители проводят проверки и устанавливают личность подростков.

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