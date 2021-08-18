Курортную Кирилловку атакуют полчища комаров, после дождя их становится больше: власти рассказали, как с ними борются

Курортную Кирилловку атакуют полчища комаров, после дождя их становится больше: власти рассказали, как с ними борются

Местные власти уверяют, что они проводят дезинсекцию.

Курортную Кирилловку атакуют полчища комаров. Туристы в Сети публикуют видео, как эти насекомые буквально портят им отдых. Зато поселковые власти говорят, что пытаются бороться с комарами, однако пока это безуспешно.

Об этом в комментарии ria-m.tv сказал поселковый голова Кирилловки Иван Малеев.

"Да, комаров много в этом году. Мы их травили и делаем это ежегодно. Перед началом сезона проводится первое протравливание, потом уже включаются базы отдыха, которые самостоятельно проводят эти мероприятия. Но хватает этого на день-два и комары снова появляются", — отмечает Иван Малеев.

Чиновник отметил, что борьба с комарами в Кирилловке напоминает "бой с ветряными мельницами", поскольку насекомые снова и снова возвращаются.

"Если раньше было 15-20 очагов и службы, которые занимаются дезинсекцией знали каждую ячейку, то после дождей очагов появилось в тысячу раз больше", — сказал Иван Малеев.

Напомним, в Кирилловке Запорожской области вслед за нашествием медуз пришло нашествия комаров. Насекомые лезут во все щели и "ковром" покрывают поверхности.

Нашествие комаров: биохимик Глеб Репич рассказал, кого кусают чаще и как защититься от насекомых

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку