Отдых в Железном Порту: что и почем предлагают на курорте Херсонской области

К услугам гостей херсонского курорта действительно огромное количество мест для отдыха.

Херсонская область во время летнего туристического сезона превращается в центр развлечений и отдыха. В последнее время отдых на море в Украине популярный среди взрослых и детей. Особенно Железный Порт.

И хотя администраторы пансионатов и гостиниц в Железном Порту нам говорят, что погода совсем не летняя, номера для проживания лучше бронировать заранее. Даже потому, что цены на жилье меняются ежемесячно, а желающих отдохнуть много.

Как и за сколько можно отдохнуть в Железном Порту в 2021 году — узнавал ТСН.ua.

Как доехать в Железный Порт

Добраться в Железный Порт можно с ж\д вокзала в Херсоне автобусом или маршруткой. Водители сами вас позовут, а некоторые и сумку помогут донести.

Проезд стоит около 130 гривен в одну сторону.

Таксисты же запросят от 700 до 900 грн из Херсона.

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Где можно поселиться

В минигостиницах, которые ближе расположены к побережью моря, пока есть свободные комнаты. Номера хорошо оборудованы: бесплатный интернет, горячая вода, кондиционер, холодильник. Цены: от 1000 до 1300 грн в сутки. Но в некоторых отелях отсутствует питание.

"Мы следим за чистотой: моем, убираем. За это даже не думайте. До моря — 30 шагов. А вечером на дискотеку пойдете, здесь близко", — приглашает нас веселая и разговорчивая администратор отеля.

В пансионатах тоже хорошие условия, заверили нас администраторы. В номерах есть холодильник, кровати, диван, кондиционер, душевая кабина. В основном это закрытые территории. Цена умеренная — от 250 до 500 грн в сутки.

"У нас спокойно. Особенно, если вы с ребенком, то обязательно понравится. И голодными точно не будете", — заверила нас администратор.

Кто желает люксовый отдых — тоже есть варианты. Виллы расположены очень близко к морю и пляжу. Вам предложат номера класса "люкс". За номер придется заплатить 750 грн в сутки.

Цены в частном секторе значительно ниже, но имейте в виду, что до моря придется идти не 2-3 минуты. Цены на проживание в комнатах разные. Начиная от 70 грн. Ценовая политика зависит от условий, конечно.

Аквапарк "Акваленд". Аквапарк находится на побережье Черного моря в курортном поселке Железный Порт. Его общая площадь — 15 тысяч квадратных метров. Территория оборудована всем необходимым для комфортного отдыха. Водное пространство поделено на три зоны: основная, плавательная и детская.На территории аквапарка есть 10 горок с разной высотой спуска.

Куда еще можно поехать и что посмотреть

Розовое озеро Сиваш

Розовое озеро Сиваш завораживает своим цветом воды. Концентрация соли в воде настолько высокая, что в ней ничего не живет. По химическому составу вода озера сравнивается с водами Мертвого моря, которые хорошо влияют на состояние организма. Самые популярные места — с. Приозерное и розовое лемурийские озеро в селе Григорьевка.

Экскурсии на розовое озеро возят из всех курортов Арабатской Стрелки.

Черноморский биосферный заповедник

К западу от Железного Порта находится Черноморский биосферный заповедник площадью более 100 тысяч га. Главной целью заповедника является охрана зимующих гнездовых и перелетных птиц, а также уникальных комплексов песчаных арен и опустошенных степей.

Территория заповедника включает в себя озера, лиманы, острова, участки степей, дубовые, березовые, осиновые рощи.

Гейзер

В 15 километрах от Железного Порта есть открытый гейзер, глубина которого достигает 1572 метра, а температура — 65-70 °C. Гейзер оборудован купальнями.

Остров Джарылгач

Его называют украинскими Мальдивами и описывают как малолюдное место с нетронутой природой.

На острове нет ни одного жилого дома, кроме двух маяков. Один из них заброшенный, а второй работает в автоматическом режиме. Здесь же находится Национальный парк "Джарылгацкий", в котором обитают олени, муфлоны, кабаны.

Самый простой способ добраться до острова Джарылгач — катером или теплоходом из Скадовска.

Стоимость проезда на катере — 1500-2000 грн. Сумму можно разделить на количество желающих.

Теплоход ОМ-103 и ОМ-104 из Скадовска. Отправляется от центрального пляжа. Первый рейс — в 8:00, последний из острова — в 18:00.

Стоимость поездки к маяку — 200 грн в обе стороны. Продолжительность — час и 10 минут. Цена может меняться.

Температура моря в Железном Порту

Пляжный сезон в Железном Порту начинается в июне и заканчивается в сентябре. В эти месяцы средняя температура воды в Железном Порту не опускается ниже 20 ° C и поэтому пригодна для комфортного купания. Температура воды в Железном Порту сейчас составляет 19.3 градусов.

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