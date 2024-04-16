Курс доллара на уровне 40 гривен: экономист спрогнозировал, поднимет ли НБУ его выше

Нацбанк формирует то предложение, которое гасит спрос. Установленный сегодня курс полностью согласован Национальным банком Украины.

Об этом рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире телеканала "Эспрессо".

Он напомнил, что в бюджете на 2024 год среднегодовой курс был заложен в 40,6 грн. В настоящее время он составляет 39,5 грн.

"Думаю, Нацбанк не будет повышать его выше 40 грн", – считает Пендзин.

Как отмечает Пендзин, следует понимать, что вся макрофинансовая помощь, из которой затем выплачиваются социальные платежи, поступает в Министерство финансов в виде доллара. Чем дороже он продает Национальному банку валюту, тем выгоднее.

"То есть чем слабее курс, тем выгоднее Минфина. Нацбанк еще отвечает за инфляцию. Чем слабее курс гривны, тем выше инфляция, это мы тоже понимаем. Поэтому он так немного балансирует. С одной стороны НБУ идет навстречу Минфину, с другой — держит достаточно жесткие". методами инфляционные процессы. Сегодня инфляция составляет 3,2%», – подытожил экономист.

Ранее говорилось, что доллар так и не смог преодолеть рубеж в 40 гривен – на прошлой неделе средний курс продажи наличных денег откатился на 20 копеек. Смена тренда началась в четверг, а с понедельника по среду доллар по-прежнему медленно дорожал. Финансовые аналитики считают ситуацию на валютном рынке непростой, хотя и не видят оснований для возможного обвала гривны в ближайшее время.

А вот будет ли гривна и дальше укрепляться, что сейчас происходит на рынке, чего ожидать на текущей неделе, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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