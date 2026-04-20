Курс доллара "прыгает": есть ли основания для паники — ответ эксперта

Доллар / © Associated Press

Текущая ситуация на валютном рынке Украины остается стабильной и полностью контролируется Национальным банком, а панические настроения среди населения не имеют реальных экономических оснований.

Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса на День.LIVE.

Эксперт отметил, что граждане склонны реагировать на изменения курса избирательно. По его словам, двухнедельный период укрепления национальной валюты прошел незамеченным для широкой общественности. В то же время возврат курсовых показателей к предыдущим отметкам вызвал мгновенную волну беспокойства.

Сергей Фурса подчеркнул, что рыночные колебания на уровне 1-2% являются стандартной практикой, не указывающей на приближающийся экономический кризис. Экономист отметил способности НБУ обеспечивать стабильность финансовой системы.

Ситуация абсолютно под контролем Нацбанка. Он может по результатам года позволить гривне немного девальвировать, например, на 5%. Но это естественный уровень при нашей инфляции и не отражение проблемы», — отметил эксперт.

Также добавил, что вместо покупки иностранной валюты в моменты курсовых скачков, финансист советует использовать более эффективные инструменты защиты капитала. В частности, речь идет о государственных ценных бумагах.

По словам специалиста, инвестиции в военные облигации (ОВГЗ) обеспечивают доходность на уровне 16% годовых. Такой уровень прибыли позволяет полностью компенсировать риски потенциального обесценивания гривны и перекрыть уровень инфляции.

Напомним, Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 20 апреля. Доллар вырос на 26 коп. Евро взлетел в цене на 34 коп. Злотый повысился на 11 коп.

