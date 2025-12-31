Курс валют на 1 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 1 января По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 3 копейки и составила 42,35 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 6 копеек) и злотого (прибавил 1 копейку).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США - 42,35 (-3 коп.)

Курс евро

1 евро - 49,79 (-6 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,80 (+1 коп.)

