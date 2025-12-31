- Дата публикации
Курс валют на 1 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар потерял в цене
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 1 января По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 3 копейки и составила 42,35 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 6 копеек) и злотого (прибавил 1 копейку).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 42,35 (-3 коп.)
Курс евро
1 евро - 49,79 (-6 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,80 (+1 коп.)
