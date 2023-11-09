Курс валют на 10 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк предоставил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 10 ноября 2023-го.

Национальный банк Украины установил официальное значение курса на 10 ноября 2023 на уровне 36 гривен 3,60 копейки за доллар. Это свидетельствует об уменьшении стоимости копейки по сравнению с курсом 9 ноября.

Об этом идет речь на официальном сайте Нацбанка.

Курс доллара

1 доллар США – 36,0407 грн

Курс евро

1 евро – 38,5225 грн

Курс злотого

1 польский злотый – 8,6585 грн

Как уже сообщалось на ТСН.ua, в октябре курс не удержался на месте впервые с 21 июля 2022 года.

На межбанковском валютном рынке котировки по состоянию на 16:05 составляли, по сообщениям Finance.ua, 36 гривен 6-8 копеек за доллар, это на 3 копейки больше уровня закрытия торгов 8 ноября.

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