Курс валют на 10 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк предоставил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 10 ноября 2023-го.
Национальный банк Украины установил официальное значение курса на 10 ноября 2023 на уровне 36 гривен 3,60 копейки за доллар. Это свидетельствует об уменьшении стоимости копейки по сравнению с курсом 9 ноября.
Об этом идет речь на официальном сайте Нацбанка.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,0407 грн
Курс евро
- 1 евро – 38,5225 грн
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,6585 грн
Как уже сообщалось на ТСН.ua, в октябре курс не удержался на месте впервые с 21 июля 2022 года.
На межбанковском валютном рынке котировки по состоянию на 16:05 составляли, по сообщениям Finance.ua, 36 гривен 6-8 копеек за доллар, это на 3 копейки больше уровня закрытия торгов 8 ноября.
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