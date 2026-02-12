- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 517
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 13 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар потерял в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 13 февраля. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 4 копейки и составила 42,99 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 17 копеек) и злотого (потерял 5 копеек).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 42,99 (-4 коп.)
Курс евро
1 евро - 51,03 (-17 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 12,10 (-5 коп.)
Напомним, банкир Тарас Лесовой прогнозирует, что на неделю 9-15 февраля существенных скачков курса валют не стоит ожидать. Рынок постепенно выравнивает спрос и предложение, а аграрный сектор и бюджетные платежи обеспечивают стабильные поступления поддерживающей гривню валюты.
Доллар на межбанке, по прогнозу эксперта, может колебаться в пределах 42,75–43,5 грн., в обменниках — 42,5–43,75 грн. Евро ожидается на уровне 50–52 грн. Значительных колебаний курсов не предвидится.