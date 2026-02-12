ТСН в социальных сетях

Курс валют на 13 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар потерял в цене.

Курс валют

Курс валют / © ТСН.ua

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 13 февраля. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 4 копейки и составила 42,99 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 17 копеек) и злотого (потерял 5 копеек).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 42,99 (-4 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 51,03 (-17 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 12,10 (-5 коп.)

Напомним, банкир Тарас Лесовой прогнозирует, что на неделю 9-15 февраля существенных скачков курса валют не стоит ожидать. Рынок постепенно выравнивает спрос и предложение, а аграрный сектор и бюджетные платежи обеспечивают стабильные поступления поддерживающей гривню валюты.

Доллар на межбанке, по прогнозу эксперта, может колебаться в пределах 42,75–43,5 грн., в обменниках — 42,5–43,75 грн. Евро ожидается на уровне 50–52 грн. Значительных колебаний курсов не предвидится.

