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- Украина
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Курс валют на 14 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар упал в цене в Украине.
Национальный банк Украины обнародовал курс валют в пятницу, 14 августа.
По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США упала на 15 копеек и составляет 51,71 грн. Также снизились показатели евро и злотого на 6 и 2 копейки соответственно.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,69 (-2 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,55 (-6 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,97 (-2 коп.).
Как мы писали, в августе резких скачков курса доллара не ожидается. По прогнозу банкира Тараса Лесового, гривна может незначительно ослабеть, но ситуация будет оставаться под контролем НБУ. На курс будут влиять сезонный спрос на валюту, инфляцию и международную помощь Украине.