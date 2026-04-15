Курс валют на 16 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН

Реклама

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 16 апреля. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США повысилась на 2 копейки и составила 43,51 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 15 копеек) и злотого (упал на 6 копеек).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США - 43,51 (+2 коп.)

Курс евро

1 евро - 50,27 (-5 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 12,08 (-1 коп.)

Напомним, гривна в последнее время укрепляется, доллар постепенно дешевеет и опустился ниже примерно 44 грн. В то же время, евро остается более нестабильным и составляет более 50 грн. Такая ситуация объясняется высоким предложением валюты на рынке относительно слабым спросом и реакцией НБУ. Эксперты отмечают, что сейчас нет оснований для панической покупки валюты. Более рациональной стратегией является постепенное накопление и диверсификация сбережений между гривной, долларом и евро.