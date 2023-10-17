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Курс валют на 18 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Курс валют на 18 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют/Иллюстративный фото / Фото: Associated Press

Доллар вырос на 13 копеек по сравнению со вчерашним днем.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 17 октября. Известно, сколько будет стоить доллар, евро и злотый.

Об этом информирует НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,45 грн

Курс евро

  • 1 евро – 38,55 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,71 грн

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 37,25 – 37,85 грн
  • "Ощадбанк" – 37,50 – 38,20 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,10 – 37,90 грн
  • "ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн
  • "УкрСиббанк" – 37,40 – 37,95 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 39,50 – 40,50 грн
  • "Ощадбанк" – 39,90 – 40,90 грн
  • "Укрэксимбанк" – 39,75 – 40,75 грн
  • "ПУМБ" – 40,00 – 40,70 грн
  • "УкрСиббанк" – 39,40 – 40,30 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 8,47 – 9,00 грн
  • "Ощадбанк" – 8,15 – 8,95 грн
  • "Укрэксимбанк" – 8,65 – 9,10 грн
  • "ПУМБ" – 8,50 – 9,00 грн

В обменниках в среднем доллар покупают за 38,05 грн., а продают за 38,17 грн. Что касается евро, показатели следующие: 40,37 грн. и 41,52 грн. соответственно.

Ранее эксперты сообщали, что доллар дешевеет, но кое-что находится "под ковром". Речь идет о внутренней напряженности, которую переживают как безналичный, так и наличный рынок. Дело в том, что Нацбанк две недели подряд укрепляет гривну и, соответственно, удешевляет доллар и евро.

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Дата публикации
Просмотры
567
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