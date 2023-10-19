Курс валют на 20 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 20 октября. Так, стоимость доллара и евро составляет 36,61 грн и 38,65 грн соответственно, а злотого – 8,68 грн.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,61 грн (+5 коп.)

Курс евро

1 евро – 38,65 грн (+5 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,68 (-1 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,30 – 37,90 грн

"Ощадбанк" – 37,50 – 38,20 грн

"Укрэксимбанк" – 37,20 – 38,00 грн

"ПУМБ" – 37,80 – 38,30 грн

"УкрСиббанк" – 37,40 – 37,95 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 39,55 – 40,55 грн

"Ощадбанк" – 40,10 – 41,10 грн

"Укрэксимбанк" – 39,80 – 40,80 грн

"ПУМБ" – 40,20 – 40,80 грн

"УкрСиббанк" – 39,45 – 40,35 грн

Курс злотого в банках

"Ощадбанк" – 8,20 – 9,00 грн

"Укрэксимбанк" – 8,65 – 9,10 грн

"ПУМБ" – 8,60 – 9,10 грн

В обменниках доллар покупают в среднем за 37,95 грн, а продают – за 38,10 грн. Что касается евро, показатели следующие: 40,25 грн. и 40,45 грн.

Напомним, финансист прогнозирует, что в ближайшее время на валютном рынке значительных колебаний не ожидается, гривна будет стабильной.

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