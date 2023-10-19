Курс валют на 20 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Гривна слабеет.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 20 октября. Так, стоимость доллара и евро составляет 36,61 грн и 38,65 грн соответственно, а злотого – 8,68 грн.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,61 грн (+5 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 38,65 грн (+5 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,68 (-1 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 37,30 – 37,90 грн
- "Ощадбанк" – 37,50 – 38,20 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,20 – 38,00 грн
- "ПУМБ" – 37,80 – 38,30 грн
- "УкрСиббанк" – 37,40 – 37,95 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 39,55 – 40,55 грн
- "Ощадбанк" – 40,10 – 41,10 грн
- "Укрэксимбанк" – 39,80 – 40,80 грн
- "ПУМБ" – 40,20 – 40,80 грн
- "УкрСиббанк" – 39,45 – 40,35 грн
Курс злотого в банках
- "Ощадбанк" – 8,20 – 9,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,65 – 9,10 грн
- "ПУМБ" – 8,60 – 9,10 грн
В обменниках доллар покупают в среднем за 37,95 грн, а продают – за 38,10 грн. Что касается евро, показатели следующие: 40,25 грн. и 40,45 грн.
Напомним, финансист прогнозирует, что в ближайшее время на валютном рынке значительных колебаний не ожидается, гривна будет стабильной.