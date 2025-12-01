ТСН в социальных сетях

Украина
86
1 мин

Курс валют на 2 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар прибавил в цене.

Катерина Сердюк
Курс валют

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 2 декабря. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США повысилась на 8 копеек и составила 42,34 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 42 копейки) и злотого (прибавил 13 копеек).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 42,34 (+8 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 49,31 (+42 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,66 (+13 коп.)

Ранее речь шла о том, что в последнюю неделю осени доллар хорошо пощекотал нервы украинцам. Да, первый его курс быстро пошел вверх. Однако ближе к концу ноября курс снова пошел вниз и остановился около 42,50.

В материале читайте подробнее о том:

  • что происходит на наличном рынке валюты;

  • чего ожидать от курса в неделю от 1 до 7 декабря;

  • стоит ли продавать и покупать наличную валюту.

86
