Курс валют на 2 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 2 декабря. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США повысилась на 8 копеек и составила 42,34 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 42 копейки) и злотого (прибавил 13 копеек).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США - 42,34 (+8 коп.)

Курс евро

1 евро - 49,31 (+42 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,66 (+13 коп.)

Ранее речь шла о том, что в последнюю неделю осени доллар хорошо пощекотал нервы украинцам. Да, первый его курс быстро пошел вверх. Однако ближе к концу ноября курс снова пошел вниз и остановился около 42,50.

