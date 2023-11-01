Курс валют на 2 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 2 ноября. Стоимость доллара составляет 36,26 грн, что на 2 копейки меньше, чем накануне. В свою очередь, евро упал на 31 копейку, а злотый – на 12 копеек.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,28 грн (-2 коп.)

Курс евро

1 евро – 38,23 грн (-31 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,56 грн (-12 коп.).

Ранее мы писали о том, что курс валют в Украине остается относительно стабильным. 15 сентября Нацбанк снизил учетную ставку с 22% до 20%. Согласно экономической теории такой шаг регулятора должен был ослабить гривну к доллару и евро, однако этого пока не произошло.

В чем причина, какая сейчас ситуация на рынке, чего ожидать дальше, стоит ли вкладывать средства в валюту, чтобы сохранить их от обесценения, что теперь выгоднее: евро, доллар или другие варианты, читайте в материале.

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