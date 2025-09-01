- Дата публикации
Курс валют на 2 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар вырос в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 2 сентября. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США повысилась на 5 копеек и составляет 41,37 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,37 (+5 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,46 (+27 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,39 (+10 коп.)
Напомним, прошлую неделю аналитики назвали «подчас неоправданных надежд». Это касается и курса валют в Украине.
Встреча на Аляске американского президента Дональда Трампа с российским Владимиром Путиным не сильно, но ударила по курсу доллара, несмотря на выходные 16-17 августа.
О том, чего ожидать от курса текущей недели, что выгоднее — доллар, евро или есть другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.