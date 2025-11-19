- Дата публикации
Курс валют на 20 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар не изменился в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 20 ноября По сравнению с прошлым днем, стоимость доллара США не изменилась и составляет 42,09 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 6 копеек) и злотого (прибавил 4 копейки).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 42,09 (±0 коп.)
Курс евро
1 евро — 48,73 (-6 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,53 (+4 коп.)
Ранее банкир сделал прогноз по курсу валют на следующую неделю.
Так, межбанковский курс на следующей неделе будет колебаться в пределах 41,9–42,15 грн (при активном участии НБУ в торгах). Как отметил Юрий Крохмаль, руководитель продаж «Банка Авангард, этот диапазон соответствует текущему видению регулятором равновесного курса. Курс евро на межбанковском рынке 17-23 ноября может колебаться в диапазоне 48-49,5 грн.