Курс валют на 23 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 23 января По сравнению с прошлым днем, стоимость доллара США снизилась на 1 копейку и составляет 43,16 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 14 копеек) и злотого (потерял 1 копейку).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США — 43,16 (-1 коп.)

Курс евро

1 евро — 50,52 (-14 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 12,00 (+2 коп.)

Напомним, банкир рассказал, что будет с курсом доллара и евро в течение недели. Тарас Лесовой прогнозирует определенное понижение курсов в течение 19-25 января.

Курсы купли-продажи доллара на наличном рынке составят 42,8-43,5 грн, а евро — 49-50,5 грн.

На межбанковском рынке курс покупки доллара ожидается на уровне 42,6 грн, а продажи — 43,6 грн. Для евро — 49-50,5 грн.

По данным банкира, разница между курсами покупки и продажи доллара в кассах банков на следующей неделе может составить до 0,5-0,6 грн., а евро — до 0,8-1 грн. В обменниках разница для доллара может быть на уровне до 0,6–1 грн, а для евро — до 1–1,3 грн.