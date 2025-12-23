Курс валют на 24 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © unsplash.com

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 24 декабря. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 4 копейки и составила 42,10 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 14 копеек) и злотого (потерял 1 копейку).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США — 42,10 (-4 коп.)

Курс евро

1 евро — 49,63 (+14 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,73 (-1 коп.)

Раньше речь шла о том, что будет с долларом и евро перед Новым годом и сразу после.

