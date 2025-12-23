- Дата публикации
Курс валют на 24 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар потерял в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 24 декабря. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 4 копейки и составила 42,10 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 14 копеек) и злотого (потерял 1 копейку).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 42,10 (-4 коп.)
Курс евро
1 евро — 49,63 (+14 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,73 (-1 коп.)
Раньше речь шла о том, что будет с долларом и евро перед Новым годом и сразу после.
