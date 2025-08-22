ТСН в социальных сетях

Украина
79
1 мин

Курс валют на 25 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

После выходных гривна значительно усилится по отношению к евро и злотому.

Елена Капник
Курс валют

НБУ установил курс валют на понедельник, 25 августа. / © Associated Press

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 25 августа. Доллар дальше прибавил в цене - еще 7 коп. Евро потерял 7 коп., а польский злотый уменьшился на 5 коп.

Об этом идет речь на сайте Национального банка.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,28 (+7 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 47,91 (-7 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,23 (-5 коп.)

Как сообщалось, в Украине одинокие пенсионеры старше 80 лет, нуждающиеся в постороннем уходе из-за ухудшенного состояния здоровья, могут получить доплату к пенсии. На сегодня это — 944,40 гривны.

