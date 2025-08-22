- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 79
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 25 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
После выходных гривна значительно усилится по отношению к евро и злотому.
Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 25 августа. Доллар дальше прибавил в цене - еще 7 коп. Евро потерял 7 коп., а польский злотый уменьшился на 5 коп.
Об этом идет речь на сайте Национального банка.
Курс доллара
1 доллар США - 41,28 (+7 коп.)
Курс евро
1 евро - 47,91 (-7 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,23 (-5 коп.)
