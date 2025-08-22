Курс валют на 25 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на понедельник, 25 августа. / © Associated Press

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 25 августа. Доллар дальше прибавил в цене - еще 7 коп. Евро потерял 7 коп., а польский злотый уменьшился на 5 коп.

Об этом идет речь на сайте Национального банка.

Курс доллара

1 доллар США - 41,28 (+7 коп.)

Курс евро

1 евро - 47,91 (-7 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,23 (-5 коп.)

