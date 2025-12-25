ТСН в социальных сетях

Курс валют на 25 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Валюты на Рождество выросли в цене.

Вера Хмельницкая
Курс валют

Курс валют / © Associated Press

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 25 декабря. По сравнению с прошлым днем, стоимость доллара США выросла на 5 копеек и составляет 42,15 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 5 копеек) и злотого (вырос на 6 копеек).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 42,15 (+5 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 49,68 (+5 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,79 (+ 6 коп.)

Напомним, ранее мы рассказывали, что доллар и евро прекратили удорожание перед Новым годом. Долгожданное решение Совета ЕС о предоставлении Украине финансовой помощи в виде беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро повлияло на курс валют в Украине. На наличном рынке прекратилось удешевление гривни как к доллару, так и евро.

379
