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- Украина
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Курс валют на 25 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар потерял в цене.
Национальный банк Украины обнародовал курс валют на четверг, 25 июня.
По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 2 копейки и составила 44,86 грн. Изменились и показатели евро и злотого: потеряли 22 и 6 копеек соответственно.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,86 (-2 коп.)
Курс евро
1 евро — 50,88 (-22 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,86 (-6 коп.).
Как мы писали , доллар и евро в последнее время подорожали, что вызвало повышенный спрос на валюту. Экономисты считают, что покупать ее сейчас только из-за страха дальнейшего роста курса не стоит. Для получения дохода выгоднее остаются гривневые депозиты и ОВГЗ, поскольку они приносят более высокую доходность. В то же время, часть сбережений можно держать в валюте как защиту от курсовых рисков и для диверсификации.