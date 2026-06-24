Курс валют на 25 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН

Реклама

Национальный банк Украины обнародовал курс валют на четверг, 25 июня.

По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 2 копейки и составила 44,86 грн. Изменились и показатели евро и злотого: потеряли 22 и 6 копеек соответственно.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Реклама

Курс доллара

1 доллар США — 44,86 (-2 коп.)

Курс евро

1 евро — 50,88 (-22 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,86 (-6 коп.).

Как мы писали , доллар и евро в последнее время подорожали, что вызвало повышенный спрос на валюту. Экономисты считают, что покупать ее сейчас только из-за страха дальнейшего роста курса не стоит. Для получения дохода выгоднее остаются гривневые депозиты и ОВГЗ, поскольку они приносят более высокую доходность. В то же время, часть сбережений можно держать в валюте как защиту от курсовых рисков и для диверсификации.

Новости партнеров