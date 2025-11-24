- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 744
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 25 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар прибавил в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 25 ноября. По сравнению с прошлым днем, стоимость доллара США повысилась на 11 копеек и составляет 42,37 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 21 копейку) и злотого (прибавил 9 копеек).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 42,37 (+11 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,91 (+21 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,56 (+9 коп.)
Ранее речь шла о том, каким будет курс доллара до конца ноября. По словам банкира Тараса Лесового, в ноябре и декабре традиционно набирает обороты сезон покупок. Из-за этого уменьшается интерес к валютным операциям.
Ситуация в энергетике страны, в частности отключения света, могут формировать дополнительное давление на валютный рынок. В частности, эти факторы побуждают население активнее покупать наличную валюту "про запас", а бизнес — пересматривать цены.
Подробности — в материале ТСН.ua.