Курс валют на 25 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 25 ноября. По сравнению с прошлым днем, стоимость доллара США повысилась на 11 копеек и составляет 42,37 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 21 копейку) и злотого (прибавил 9 копеек).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 42,37 (+11 коп.)

Курс евро

1 евро - 48,91 (+21 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,56 (+9 коп.)

Ранее речь шла о том, каким будет курс доллара до конца ноября. По словам банкира Тараса Лесового, в ноябре и декабре традиционно набирает обороты сезон покупок. Из-за этого уменьшается интерес к валютным операциям.

Ситуация в энергетике страны, в частности отключения света, могут формировать дополнительное давление на валютный рынок. В частности, эти факторы побуждают население активнее покупать наличную валюту "про запас", а бизнес — пересматривать цены.

