Курс валют на 26 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар потерял в цене.

Катерина Сердюк
Курс валют

Курс валют / © ТСН

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 26 марта. По сравнению с прошлым днем, стоимость доллара США снизилась и составляет 43,87 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 4 копейки) и злотого (упал на 1 копейку).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 43,87 (-5 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 50,85 (-4 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,90 (-1 коп.)

Как мы писали ранее, на этой неделе курс доллара в Украине ожидается в пределах 44-44,5 грн. Евро может колебаться в диапазоне 50,5–52 грн. Валютный рынок будет оставаться достаточно нестабильным, однако без резких обвалов возможны колебания до 30 копеек. Банкир Тарас Лесовой отмечает, что ситуация контролируется и не свидетельствует о системном кризисе. Регулятор и дальше будет сдерживать резкие колебания, так что существенных потрясений на валютном рынке не прогнозируется.

