- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 61
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 26 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар прибавил в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 26 ноября. По сравнению с прошлым днем, стоимость доллара США повысилась на 3 копейки и составляет 42,40 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 3 копейки) и злотого (прибавил 2 копеек).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 42,40 (+3 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,94 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,58 (+2 коп.)
Ранее речь шла о том, каким будет курс доллара до конца ноября. По словам банкира Тараса Лесового, в ноябре и декабре традиционно набирает обороты сезон закупок. Из-за этого уменьшается интерес к валютным операциям.
Ситуация в энергетике страны, включая отключение света, могут формировать дополнительное давление на валютный рынок. В частности, эти факторы побуждают население активнее покупать наличную валюту "про запас", а бизнес пересматривать цены.
Подробности — в материале ТСН.ua.