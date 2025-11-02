Курс валют на 3 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © unsplash.com

Реклама

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 3 ноября. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 8 копеек и составила 41,89 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,89 (-8 коп.)

Курс евро

1 евро - 48,40 (-11 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,37 (-5 коп.)

Ранее говорилось, что Национальный банк Украины поднял курс доллара до 41,6 грн, что стало самым высоким показателем с начала августа. По оценкам экспертов инвесткомпании ICU, к концу года стоимость доллара может превысить 42 грн. Регулятор продолжает постепенно ослаблять гривну, позволяя более широкие колебания обменного курса. В то же время гривна несколько укрепилась к евро - до 48,1 грн/евро.

Реклама

В то же время, объем валютных интервенций НБУ вырос вдвое — до 734 млн дол. В начале недели спрос и предложение на валюту были сбалансированы, однако уже ближе к выходным бизнес снова начал активно покупать доллары. Такая динамика свидетельствует о росте напряжения на валютном рынке.

По оценке аналитиков НБУ, вероятно, столкнулся с повышенным спросом со стороны госструктур, поэтому вынужден был активнее продавать валюту из резервов. В то же время регулятор использовал ситуацию, чтобы еще больше ослабить гривну. Специалисты ICU ожидают, что в дальнейшем НБУ может периодически укреплять курс, а затем снова постепенно его снижать, что в конечном итоге приведет к курсу более 42 грн/долл. к концу года.