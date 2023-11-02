Курс валют на 3 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 2 ноября. Стоимость доллара составляет 36,26 гривны, как и было накануне. В то же время евро и злотый подорожали на 34 и 13 копеек соответственно.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,26 грн (+/- 0 коп.)

Курс евро

1 евро – 38,67 грн (+34 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,69 грн (+13 коп.).

Напомним, аналитики компании Dragon Capital улучшили прогноз по валютному курсу.

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