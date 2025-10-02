Курс валют на 3 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

Реклама

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 3 октября. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США повысилась на 5 копеек и составляет 41,27 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,27 (+5 коп.)

Курс евро

1 евро - 48,50 (+13 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,39 (+3 коп.)

Ранее народный депутат Ярослав Железняк рассказал, каким может быть курс доллара 2026 года. Выводы сделаны с учетом проекта Государственного бюджета Украины на следующий год.

Реклама

Железняк объяснил, что в проекте госбюджета напрямую не упоминается, какой средний курс закладывает правительство на следующий год. Но цифру можно приблизительно подсчитать, если обратиться к заявленным планам по международной помощи (в гривне и долларах). «Поэтому правительство закладывает среднегодовой курс гривны по отношению к доллару как 45,6 грн/$», — констатировал он.

В то же время, акцентирует нардеп, это еще ничего не означает, ведь Кабмин «почти никогда не угадывает курс».