Курс валют на 30 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Реклама

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 30 апреля. По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США повысилась на 1 копейку и составляет 44,08 гривны. Изменился и показатель евро (прибавил 9 копеек), а злотый — не изменился.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США - 44,08 (+1 коп.)

Курс евро

1 евро - 51,58 (+9 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 12,12 (±0 коп.)

Напомним, курс доллара в Украине приблизился к рекордным значениям - более 44 грн. Однако украинцы стали чаще продавать валюту, чем покупать. Это объясняют потребностью в гривне для текущих расходов. Кроме того, часть людей фиксирует выгодный курс и не ожидает резкого дальнейшего роста в ближайшее время.

Реклама

