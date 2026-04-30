Украина
1305
1 мин

Курс валют на 30 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Американский доллар вырос в цене.

Катерина Сердюк
Курс валют

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 30 апреля. По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США повысилась на 1 копейку и составляет 44,08 гривны. Изменился и показатель евро (прибавил 9 копеек), а злотый — не изменился.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 44,08 (+1 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 51,58 (+9 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 12,12 (±0 коп.)

Напомним, курс доллара в Украине приблизился к рекордным значениям - более 44 грн. Однако украинцы стали чаще продавать валюту, чем покупать. Это объясняют потребностью в гривне для текущих расходов. Кроме того, часть людей фиксирует выгодный курс и не ожидает резкого дальнейшего роста в ближайшее время.

