- Дата публикации
-
- Категория
- Количество просмотров
- 1305
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 30 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый
Американский доллар вырос в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 30 апреля. По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США повысилась на 1 копейку и составляет 44,08 гривны. Изменился и показатель евро (прибавил 9 копеек), а злотый — не изменился.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 44,08 (+1 коп.)
Курс евро
1 евро - 51,58 (+9 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 12,12 (±0 коп.)
Напомним, курс доллара в Украине приблизился к рекордным значениям - более 44 грн. Однако украинцы стали чаще продавать валюту, чем покупать. Это объясняют потребностью в гривне для текущих расходов. Кроме того, часть людей фиксирует выгодный курс и не ожидает резкого дальнейшего роста в ближайшее время.