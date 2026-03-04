Курс валют на 5 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © unsplash.com

Национальный банк Украины установил официальный курс валют в четверг, 5 марта. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США повысилась на 26 копеек и составила 43,71 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 38 копеек) и злотого (повысился на 15 копеек).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США - 43,71 (+26 коп.)

Курс евро

1 евро - 50,83 (+38 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,93 (+15 коп.)

Напомним, в марте 2026 года валютный рынок Украины остается относительно стабильным. Так, наличный доллар торгуется около 43–44 грн., евро — около 51 грн., без резких скачков. Эксперты объясняют это низким спросом на валюту и продажей бизнес-выручки. В ближайшее время существенных колебаний не прогнозируют, поэтому спешить с покупкой больших сумм долларов не советуют.