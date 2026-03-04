- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 65
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 5 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар прибавил в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют в четверг, 5 марта. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США повысилась на 26 копеек и составила 43,71 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 38 копеек) и злотого (повысился на 15 копеек).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 43,71 (+26 коп.)
Курс евро
1 евро - 50,83 (+38 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,93 (+15 коп.)
Напомним, в марте 2026 года валютный рынок Украины остается относительно стабильным. Так, наличный доллар торгуется около 43–44 грн., евро — около 51 грн., без резких скачков. Эксперты объясняют это низким спросом на валюту и продажей бизнес-выручки. В ближайшее время существенных колебаний не прогнозируют, поэтому спешить с покупкой больших сумм долларов не советуют.