Курс валют на 6 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 2 ноября. Стоимость доллара составляет 36,17 гривны, что на 9 копеек меньше, чем накануне. В то же время евро и злотый подорожали на 5 и 1 копеек соответственно.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,17 грн (-9 коп.)

Курс евро

1 евро – 38,72 грн (+5 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,70 грн (+1 коп.).

Напомним, аналитики компании Dragon Capital улучшили прогноз по валютному курсу – речь идет о 37 грн/дол. до конца 2023 года. Дело в том, что возобновление экспорта товаров через порты Украины в Черном море может стать важным драйвером экономического роста. В то же время продолжение войны будет означать, что экономика Украины не получит толчка от частичного возвращения беженцев и улучшения экономических настроений.

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