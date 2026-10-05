Курс валют на 6 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © Associated Press

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Национальный банк Украины обнародовал курс валют на вторник, 6 октября.

По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США повысилась на 7 копеек и составляет 45,05 грн. А показатели евро и злотого упали — каждый на 2 копейки.

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Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

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Курс доллара

1 доллар США - 45,05 (+7 коп.)

Курс евро

1 евро - 50,48 (-5 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,52 (-2 коп.)

Как мы писали, экономист Сергей Фурса прогнозирует, что доллар в Украине может достигнуть 50 грн в конце 2027 года. Если гривна завершит 2026-й на уровне 45,5–46 грн за долл., подорожание до 50 грн составит менее 10%. По мнению Фурсы, доллар по 50 грн сам по себе не будет свидетельствовать об экономическом кризисе. Постепенная девальвация гривни на 5–10% в течение года является нормальной для украинской экономики.

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