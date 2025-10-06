Курс валют на 7 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 7 октября. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США повысилась на 12 копеек и составляет 41,34 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,34 (+12 коп.)

Курс евро

1 евро - 48,26 (-12 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,35 (-1 коп.)

Ранее речь шла о том, что курс валют в Украине продолжает преподносить сюрпризы. Да, доллар снова пошел вниз. Вместе с американской валютой начала дешеветь и европейская.

