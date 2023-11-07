Курс валют на 8 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 8 ноября. Стоимость доллара составляет 36,03 гривны, что на 1 копейку меньше, чем накануне. Потеряли в цене также евро и злотый — 24 и 4 копейки соответственно.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,03 грн (-1 коп.)

Курс евро

1 евро – 38,48 грн (-24 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,62 грн (-4 коп.).

Напомним, банкир спрогнозировала, каким будет курс доллара в середине ноября.

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