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Курс валют на 8 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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Курс валют на 8 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Фото: ТСН.ua

Американский доллар снова подешевел.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 8 ноября. Стоимость доллара составляет 36,03 гривны, что на 1 копейку меньше, чем накануне. Потеряли в цене также евро и злотый — 24 и 4 копейки соответственно.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,03 грн (-1 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 38,48 грн (-24 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,62 грн (-4 коп.).

Напомним, банкир спрогнозировала, каким будет курс доллара в середине ноября.

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Дата публикации
Просмотры
554
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